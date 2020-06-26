Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
Ирина Аллегрова, которая раньше участвовала почти в каждом концерте, исчезла с экранов. Это заметил музыкальный критик Сергей Соседов, который обеспокоился состоянием певицы.
"Аллегрова пропала! Почему?"
– сказал знакомый артистки. Он подчеркнул, что сейчас об Ирине ничего не слышно: ее не было ни на мероприятии в честь Дня России, ни на празднике 24 июня.
При этом на недавнем концерте выступали практически все звезды, кроме Аллегровой, заметил Соседов. Именно поэтому критик поинтересовался, все ли в порядке с певицей.
Знакомый "императрицы" добавил, что они никогда не были друзьями. По словам Соседова, однажды он сказал Аллегровой, что она ведет себя на сцене грубо и вульгарно. На что Ирина просто ответила: значит, она "не его певица". Сергей также рассказал "Собседенику", что певица никогда не хамила ему и держала себя в рамках, несмотря на критику в ее адрес.
Ранее приятель Ирины Аллегровой показал ее без парика и сценического макияжа.
Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля
Основной закон страны планируют переписать за два года