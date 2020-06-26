Певица внезапно перестала появляться на сцене

Ирина Аллегрова, которая раньше участвовала почти в каждом концерте, исчезла с экранов. Это заметил музыкальный критик Сергей Соседов, который обеспокоился состоянием певицы.

"Аллегрова пропала! Почему?"

– сказал знакомый артистки. Он подчеркнул, что сейчас об Ирине ничего не слышно: ее не было ни на мероприятии в честь Дня России, ни на празднике 24 июня.

При этом на недавнем концерте выступали практически все звезды, кроме Аллегровой, заметил Соседов. Именно поэтому критик поинтересовался, все ли в порядке с певицей.

Знакомый "императрицы" добавил, что они никогда не были друзьями. По словам Соседова, однажды он сказал Аллегровой, что она ведет себя на сцене грубо и вульгарно. На что Ирина просто ответила: значит, она "не его певица". Сергей также рассказал "Собседенику", что певица никогда не хамила ему и держала себя в рамках, несмотря на критику в ее адрес.

Ранее приятель Ирины Аллегровой показал ее без парика и сценического макияжа.