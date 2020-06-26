Отсидевший экс-любовник Волочковой потребовал у нее 30 миллионов

Отсидевший экс-любовник Волочковой потребовал у нее 30 миллионов
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам бизнесмена, танцовщица задолжала ему именно такую сумму

На одну из самых известный балерин России подали в суд. Сделал это бизнесмен Влад Фоменко. Мужчина утверждает, что его с танцовщицей связывали любовные отношения. За время романа Волочкова старалась всячески выманивать у бизнесмена деньги. 

Иск Фоменко уже находится на рассмотрении в суде. В документах "пострадавший" подробно изложил, как складывались их отношения со звездой балета и на что была потрачена такая внушительная сумма денег. 

Как утверждает бизнесмен, в 2014 году Волочкова купила дом и попросила Фоменко оплатить в нем ремонт. Для проведения работ бизнесмен пригласил бригаду знакомых мастеров. По завершении ремонта ему выставили счет в 30 миллионов рублей. Волочкова, которая ранее обещала взять счет на себя, не выложила за работы ни копейки, утверждает Фоменко. Кроме того, балерина, "находясь в состоянии алкогольного опьянения", выгнала бригаду с объекта. 

Бизнесмен заявил, что в настоящий момент вынужден сам расплачиваться за дорогостоящий ремонт, чтобы суд не возбудил новых гражданских и уголовных дел в его адрес. Во всех своих бедах Фоменко склонен винить "экс-возлюбленную", пишет "Комсомольская правда". 

Ранее "Утро.ру" сообщило, что Волочкова появилась в церкви в провокационном наряде. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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