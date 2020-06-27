17-летняя внучка актера фильмов про Шерлока Холмса поразила россиян

Сын известного актера Василия Ливанова опубликовал в соцсетях фото с дочкой Евой. Борис Ливанов решил развеселить девушку популярным приложением, видоизменяющим лицо на кадре. Подписчики артиста пришли в полный восторг от такого поста и заметили, как подросла и похорошела Ева.

Борис на днях выставил несколько фото на своей странице в "Фейсбук". Главным снимком в фотоколлаже стало селфи с 17-летней Евой. На остальных фото девушки, по задумке артиста, был изменен ее пол в специальном приложении.

В мужском обличии Ева показалась фанатам такой же красивой, как и в реальной жизни. Поклонники стали восклицать в комментариях, как изменилась и повзрослела девушка. Осыпали ее комплиментами и подметили, что "время летит". Пользователи соцсети еще заметили, что у Евы "красивый семейный рисунок губ". Некоторые из подписчиков поинтересовались, сколько Еве лет. На что артист ответил, скоро девушка отпразднует свое совершеннолетие.

К слову, Борис Ливанов поблагодарил своих фанатов за все теплые слова, которые они написали. А на комплименты, касающиеся внешности Евы он заключил, что "очень старался".