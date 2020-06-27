Бывший муж Ксении Собчак рассказал, как отведал молекулярную кухню

Российский актер и режиссер Максим Виторган признался, что во время отдыха в Перу решил сходить в "Мишлен" – одно из самых дорогих заведений в мире. Посиделки с компанией обошлись ему в баснословную сумму, однако, уверяет артист, игра стоила свеч: сервис был на высшем уровне.

Виторган рассказал, что столик в Лиме удалось заказать с большим трудом. Несмотря на непереносимость "высокой молекулярной кухни", заведение ему понравилось.

"Но подача блюд, конечно, восхитительна: на горячих камнях, песке, кусках бетона, в чашах изо льда. Пятнадцать смен блюд, малюсенькие порции",

– заявил артист в беседе с "РИА Новости".

В ресторане Виторгану принесли "что-то на камнях" с маленькой кастрюлей. Содержимым оказалось картофельное пюре со шпинатом. Максима вполне устроила такая еда, и он попросил своих друзей отдать ему свои порции.

"Так я отужинал в одном из самых дорогих ресторанов мира!"

– подытожил режиссер.

Актер посетовал, что из-за коронавируса ему пришлось поставить крест на летнем отдыхе с семьей и американских гастролях. Вместо этого он сидел в Подмосковье, общался с детьми, занимался спортом и читал книги. Артист отметил, что не разделяет всеобщей радости из-за открытия границ в некоторых странах: такие меры, по его словам, преждевременны.

Недавно выяснилось, что карантин изменил пристрастия Виторгана: он бросил курить и пристрастился к спиртному. Экс-супруг Ксении Собчак рассказал, что теперь добавляет в кофе коньяк. Столь откровенное признание вызвало у подписчиков особенное удивление.