Екатерина Зуева продемонстрировала фигуру и свое тату

Модель из России Екатерина Зуева порадовала своих поклонников очередным откровенным снимком. На своей странице в социальных сетях девушка показала, как искупалась нагишом.

Несколько часов назад знойная брюнетка поделилась в "Инстаграм" снимком из ванной. На нем обнаженная Екатерина сидит спиной к камере. Девушка без стеснения продемонстрировала фанатам "изгибы своего тела". Также на этом фото отчетливо видна изящная татуировка в виде звезд на шее Зуевой.

Под откровенным кадром модель указала, она "слишком ленива", чтобы придумывать к нему подпись. Зато с этим не растерялись ее подписчики. Один из фанатов написал, что у девушки "идеальное сердце", очевидно, имея ввиду не внутренний орган.

В комментариях поклонники оставили больше 250 комментариев с комплиментами. Пользователи соцсети отметили "идеальную фигуру" Екатерины, назвали "красоткой и милашкой", а также подарили множество разных эмодзи.

Стоит отметить, что Зуева регулярно выкладывает на своей страничке фотографии в купальнике. Девушка демонстрирует, как она "красиво живет", делится домашними тренировками и своими увлечениями. Не редко Екатерина показывает себя и полностью обнаженной. На днях модель опубликовала снимок на солнце, где на ней только кроссовки.