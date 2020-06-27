Дочь Успенской пожаловалась на здоровье из-за алкоголя

Дочь Успенской пожаловалась на здоровье из-за алкоголя
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Плаксина призналась, что в ее возрасте пора перестать пить

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в "Инстаграм" пост, в котором поделилась своими переживаниями и негативным состоянием из-за алкоголя.

Плаксина заявила, что не может употреблять спиртное: из-за этого у нее начинает болеть голова и наступает "непроизвольная чистка".

"Видно, в 30 лет уже харе пить",

– резюмирует дочь Успенской.

Досталось в посте девушки и певице Наргиз, которая, по словам Плаксиной, смотрит на ее мать "жадными больными глазами". Татьяна заявила, что артистку не ждут даже США, так как там тоже не рады "ресторанным певичкам".

"Хватает у нас певиц! Не любишь Россию? Что там делаешь тогда? В Америке что– не платят? И в России скоро не будут. Поэтому вон с нашей сцены и с нашей страны! Выскочка!"

- негодует Плаксина.

Позже девушка удалила пост. 

Недавно Татьяна успела проехаться и по своей матери: она призвала королеву шансона "очнуться", так как та, по ее словам, не испытывает уважения к окружающим и предъявляет своей дочери обвинения, в которых замешана сама.

Игорь ЛУКИН

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