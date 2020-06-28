Скандально известная балерина помолилась в Муроме и вызвала праведный гнев россиян

Анастасия Волочкова посетила святые места и опубликовала фотоотчет. Народ негодует.

Танцовщица показала несколько снимков в своем Инстаграм.

"Это Священный город Муром. Успенский храм"

– подписала она фото.

На одном из кадров с Волочковой и священнослужителем позирует маленькая девочка. Как объяснила Анастасия, это ее поклонница. Ребенок стоит между взрослыми в длинной футболке и, по всей видимости коротеньких шортах, которые почти не видны.

Публика возмутилась неподобающим, по мнению многих, видом малышки, приняв шорты за трусы, и набросилась на балерину с оскорблениями из-за шокирующего фото– комментарии под кадрами были открыты. За внешний вид досталось и самой Волочковой – звезда пришла в храм в платье с глубоким декольте.

"Перестаньте позировать в храме...Это отвратительно и пошло", "Ребенок в трусах?в церкви?да вы вобще офигели!!!" "А что у девочки с юбочкой?" "Вопрос один– почему ребенок в трусах???????" "А что, в храм с открытыми руками и голыми ногами разве можно заходить???" "Спаси вас Господь Анастасия" "В храмах желательно грудь и ноги прикрывать ) и не фоткаться",

– негодуют комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Почему для посещения святого места были выбраны такие наряды, остается загадкой – Анастасия предпочла не вступать в полемику с критиками.

Ранее "Утро.ру" писало об откровениях бизнесмена, называющего себя бывшим возлюбленным Волочковой. Мужчина на шоу Андрея Малахова раскрыл подробности жизни с балериной.