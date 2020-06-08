Экс-возлюбленные часто устраивали шумные вечеринки, по словам бизнесмена

Несколько дней назад в Сети появилась информация о тайном романе Анастасии Волочковой. Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко заявил, что был близок с балериной. Сегодня он решил подробнее рассказать о жизни с Анастасией и поведал, что бывшая возлюбленная часто устраивала шумные вечеринки и каждый день пила алкоголь.

Свою версию отношений с Волочковой бизнесмен озвучил в студии шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Кроме всего прочего, мужчина заявил, что балерина должна ему 30 млн рублей.

По его словам, во время романа они жили вместе с Анастасией и ее дочерью Ариадной в элитном загородном доме. При этом расходы на жилье тогда оплачивал бывший муж танцовщицы.

Фоменко также рассказал, что часто устраивал с любимой шумные вечеринки, где было много алкоголя. Как отметил мужчина, у Волочковой была сильная тяга к спиртному.

"Когда она просыпается, то часто идет в ресторан. На столе у нее сразу ром. Прикладывалась она ежедневно, каждый день", – цитирует Фоменко издание "Телепрограмма".

Он рассказал, что пытался запретить возлюбленной много пить, но она не поддавалась уговорам. Бизнесмен также заявил, что Волочкова была беременна от него.

Ранее Фоменко рассказывал, что ради прима-балерины бросил собственную семью. По его словам, у него с Анастасией Волочковой был бурный роман – влюбленные полгода прожили вместе.