Алибасов встал на колени перед Жориным

Алибасов встал на колени перед Жориным
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант пришел в офис к известному адвокату

После слухов о госпитализации Бари Алибасова в психиатрическую клинику, в сети появилось видео, снятое незадолго до того, как состояние артиста ухудшилось. В кадре продюсер "На-На" упал на колени перед адвокатом Сергеем Жориным.

Ролик снял сам юрист, когда заходил в свой офис. Там на диване его ждал Алибасов, что тут же возмутило Жорина. Вероятно, музыкант нанес такой визит адвокату не впервые.

"Так, ребят, я же просил этого человека не пускать сюда больше",

– сказал Жорин. После этой фразы Алибасов опустился на колени, низко поклонившись юристу. Адвокат добавил, что сейчас продюсер "что-нибудь сожрет здесь", а ему придется за это отвечать.

"А вы сдохните с голоду!"

– ответил вставший с колен артист. "Скоро у вас не будет ничего!" – заключил он.

Видео опубликовал "Пятый канал".

По данным СМИ, у Алибасова начались проблемы с психикой после скандальной истории с отравлением "Кротом". Несколько недель назад продюсер "На-На" попал в наркологическую больницу, а после, по слухам, его перевели в психиатрическую клинику с амнезией.

Карина СИРАЗОВА

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