"Не умеют ничего": Илья Резник обрушился с критикой на жалующихся российских звезд

"Не умеют ничего": Илья Резник обрушился с критикой на жалующихся российских звезд
Илья Резник. Фото: www.globallookpress.com
Из-за пандемии артисты обращаются к властям за поддержкой

Российский поэт-песенник Илья Резник крайне возмущен тем, что представители отечественного шоу-бизнеса просят помощи у властей. Такое поведение "голых королей" он назвал "цинизмом в высшей степени".

Мэтр заявил, что подобные просьбы вызывают у него негативные эмоции: актеры и музыканты всю жизнь заботились лишь о себе, однако из-за тяжелой в стране ситуации не могут платить за приобретенные "дворцы и апартаменты".

"Не умеют ничего. И отдать ничего и никому не могут. Ни преподавать, ни заниматься благими делами", – приводит "Собеседник" заявление Резника.

Тем не менее, поэт выделил артистку Елену Воробей, которая, по его словам, работает волонтером. Сложившая ситуация, уверен поэт, показывает все "пороки и грехи", а если в стране возникнет опасная ситуация, то "эти певцы" не станут сражаться за Родину и трудиться для нее. Таким людям Резник посоветовал пожертвовать своими излишками для нуждающихся людей, которым нечего есть.

Как отмечает источник, поэт имеет съемное жилье и исправно платит за него каждый месяц. У него есть верная супруга, которая "послана Богом" за пройденные в жизни трудности. Артист счастлив со своей избранницей и чувствует себя защищенным. Этим летом Резники планируют отправиться в Крым, куда выезжают каждое лето. Поэт планирует устроить на полуострове два выступления для ветеранов Военно-морского флота.

Размер зарплат и пенсий российских звезд сейчас широко обсуждается в СМИ на фоне жалоб на безденежье из-за коронавирусной эпидемии. Не так давно актер Юрий Стоянов рассказал, что получает 60 тысяч рублей ежемесячно за звание "Народного артиста".

Игорь ЛУКИН

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