Актер программы "Городок" рассказал о финансах

Вопрос о размере зарплат и пенсий российских артистов сейчас очень популярен. В период пандемии одни звезды жалуются на безденежье, а другие стыдят их и говорят о том, что ни в чем не нуждаются. К последним относится Юрий Стоянов. Актер не скрывает, что получает пенсию в размере 60 тыс. руб. и рассказывает, почему она выше, чем у многих знаменитостей.

Стоянов в разговоре с журналистами пояснил, что такая сумма получилась из-за того, что он имеет звание "Народный артист", имеет московскую надбавку и плату за дочь, не достигшую 18 лет.

Актер программы "Городок" добавил, что его рабочий стаж – почти 50 лет, он регулярно появляется на телевидении и платит все налоги. Юрий Стоянов подтвердил, что сейчас съемки остановились, однако жаловаться на нехватку денег публично он не станет.

"С материальным достатком у меня все хорошо. Я востребованный артист, постоянно снимаюсь", – отметил он в беседе с журналистами "КП".

Даже на самоизоляции, которую Стоянов вместе с женой проводит на даче, он нашел способ работать – запустил свое шоу о буднях на карантине. Некоторые сложности на съемках возникают: несмотря на солидные заработки, его дача скромная по размерам и убранству.

Напомним, один из главных скандалов российского шоу-бизнеса в период пандемии – это конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова. Продюсер не раз говорил о плачевном положении артистов, а лидер группы "Ленинград" не упустил возможности пройтись по "бедному" мужу Валерии. В результате дело даже дошло до оскорблений в адрес певца.

Попал под раздачу и муж Наташи Королевой. Поклонники посоветовали Тарзану не завидовать пенсионерам, а идти работать.