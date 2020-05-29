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Тарзана в женском наряде пристыдили после скандала

Тарзана в женском наряде пристыдили после скандала
Тарзан. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Муж Наташи Королевой нашел себе занятие на карантине

Сергей Глушко недавно пожаловался на нехватку денег, а уже сейчас, похоже, нашел себе работу по душе. Артист в наряде уборщицы сфотографировался с тряпкой, пошутив, что "соображает в половых делах". Юмор Тарзана оценили не все. Некоторые подписчики пристыдили танцовщика.

Снимок в фартуке и платке муж певицы Наташи Королевой опубликовал в "Инстаграм", написав, что устроился на работу. Однако пользователи не могут забыть его слова о том, он остался без денег в период пандемии. Хотя сам Глушко опроверг сказанное, пользователи соцсети пишут ему гневные сообщения, стыдят артиста и призывают его идти мыть полы, чтобы обеспечить семью.

"Надеюсь, Тарзан скоро будет жить только на пенсию, которой он так сильно позавидовал. Позор!", "Молодец, знаешь, как мыть полы. Так что можешь идти и работать санитаром за повышенную зарплату, а не завидовать медикам", "Пусть работает, меньше будет пенсионерам завидовать. И плакать, как голодает", "Раз вам так с Наташей тяжело, заходите в гости покормлю вас", – язвительно отреагировали они.

Некоторые пользователи встали на сторону Сергея Глушко. Такие считают, что танцовщик обладает прекрасным чувством юмора, а критики ему просто завидуют. 

Ранее Тарзан высказался о том, что артисты также нуждаются в поддержке от государства. Сам муж Наташи Королевой пострадал из-за коронавируса – ему пришлось закрыть свой фитнес-клуб, отмечает "Вечерняя Москва".

Спор о помощи артистам ведут также Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров. Продюсер и певец продолжают задевать друг друга. Сейчас дело дошло до оскорблений и нецензурных сообщений.

Дарья ПЕТРОВА

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