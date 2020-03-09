Тарзан станцевал с другой женщиной на глазах у своей жены

Сергею Глушко 8 марта исполнилось 50 лет. Свой юбилей супруг Наташи Королевой отметил масштабным шоу, которое прошло в Вегас Сити Холле. Во время представления Тарзан исполнил страстный танец с незнакомкой прямо на сцене, причем на артисте не было одежды – он прикрывал интимное место лишь небольшим куском белой ткани. В зале все это время находилась жена Сергея Наталья, которая после номера поднялась к нему на сцену.

Часть своего выступления Глушко опубликовал в "Инстаграм". На видео он летает над зрительным залом на кольце и специальных полотнах для воздушной гимнастики. В начале номера Тарзан появился в белой рубашке и штанах, однако затем он постепенно снимал одежду и остался в одних стрингах. Именно в таком виде артист закончил свое выступление, когда к нему вышла Королева – ее появление и стало завершением номера.

В Сети поклонники Тарзана не скрывали восторга от шоу. Некоторые пожалели, что не смогли увидеть представление вживую. В комментариях похвалили фигуру Сергея – артист сохраняет спортивную форму в свои 50 лет: "Шикарный номер", "Очень красиво", "Слов нет, одни эмоции. Молодец. Красавец", "Это космос", "Волшебно", "Потрясающая физическая форма! Супер!", "Очень нежно и романтично", "В его возрасте и без опыта это героизм. Браво!"

Однако такой нежный номер стал не единственным на шоу Тарзана. В Сети появилось видео с выступлением, которое заметно отличалось от предыдущего. На нем Сергей вызвал женщину из зрительного зала и откровенно станцевал с ней, своими движениями имитируя половой акт. На незнакомке было черное платье, а вот сам артист был обнажен и прикрывался лишь белой тканью, которую держал в руке. В конце номера Тарзан положил девушку на сцену и танцевал над ней, а затем и вовсе лег сверху, при этом резко смахнув прикрывавшую интимное место тряпку. Отрывок провокационного выступления опубликовал телеграм-канал "НеМалахов". Как отреагировала на такое шоу Наталья, неизвестно, однако по данным издания "7дней", певица выглядела недовольной на мероприятии.

Ранее Тарзан поделился еще одним провокационным видео. На нем он приседает с залезшей к нему на плечи Эвелиной Бледанс.