Соколов из "Уральских пельменей" раскритиковал Собчак после ее поездки в монастырь

Соколов из "Уральских пельменей" раскритиковал Собчак после ее поездки в монастырь
Ксения Собчак. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Шоумен обвинил журналистку в неуважении к православной вере

Скандал вокруг появления Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре продолжает набирать обороты. После высказывания журналистки и политика о том, что в обители на нее напали, некоторые деятели отечественного шоу-бизнеса не смогли сдержать эмоций. На защиту схиигумена Сергия встал популярный комик, участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. 

Он заявил, что никто не нападал на группу журналистов во главе с Собчак. Служители монастыря просто старались вывести сотрудников СМИ, которые пытались пройти в священное место без благословения.

"Она пусть, что хочет, утверждает, если она больная", – заявил артист в разговоре с изданием "Подъем". 

Шоумен довольно резко высказался о случившемся, отметив, что светская львица "реально шальная". Соколов добавил, что Собчак, скорее всего, не уважает православных людей и их веру. 

"Ошпарили ее что ли?", – не смог сдержать эмоций комик. 

Бывший участник КВН уверен, что для Ксении главное – раздуть скандал из пустого места. А между тем, по его словам, разговаривали с группой журналистов в монастыре сначала очень вежливо, пытались убедить покинуть помещение, не развязывая конфликта. Соколов объяснил, что надо себя вести пристойно, чтобы не попадать в подобные ситуации. Не стоит создавать проблемы, а после жаловаться на негативную реакцию окружающих. 

Напомним, что Ксения Собчак рассказала о нападении на нее и группу сотрудников СМИ в Среднеуральском женском монастыре, где они собирали информацию для фильма про издевательства над послушниками. Во время потасовки режиссер картины Сергей Ерженков получил травму. Врачи обнаружили у него перелом запястья. Светская львица поделилась, что ее толкнули, а камера была отобрана. Позже имущество вернула полиция, однако все материалы уже стерли.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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