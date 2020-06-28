Шоумен обвинил журналистку в неуважении к православной вере

Скандал вокруг появления Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре продолжает набирать обороты. После высказывания журналистки и политика о том, что в обители на нее напали, некоторые деятели отечественного шоу-бизнеса не смогли сдержать эмоций. На защиту схиигумена Сергия встал популярный комик, участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов.

Он заявил, что никто не нападал на группу журналистов во главе с Собчак. Служители монастыря просто старались вывести сотрудников СМИ, которые пытались пройти в священное место без благословения.

"Она пусть, что хочет, утверждает, если она больная", – заявил артист в разговоре с изданием "Подъем".

Шоумен довольно резко высказался о случившемся, отметив, что светская львица "реально шальная". Соколов добавил, что Собчак, скорее всего, не уважает православных людей и их веру.

"Ошпарили ее что ли?", – не смог сдержать эмоций комик.

Бывший участник КВН уверен, что для Ксении главное – раздуть скандал из пустого места. А между тем, по его словам, разговаривали с группой журналистов в монастыре сначала очень вежливо, пытались убедить покинуть помещение, не развязывая конфликта. Соколов объяснил, что надо себя вести пристойно, чтобы не попадать в подобные ситуации. Не стоит создавать проблемы, а после жаловаться на негативную реакцию окружающих.

Напомним, что Ксения Собчак рассказала о нападении на нее и группу сотрудников СМИ в Среднеуральском женском монастыре, где они собирали информацию для фильма про издевательства над послушниками. Во время потасовки режиссер картины Сергей Ерженков получил травму. Врачи обнаружили у него перелом запястья. Светская львица поделилась, что ее толкнули, а камера была отобрана. Позже имущество вернула полиция, однако все материалы уже стерли.