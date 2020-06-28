В сети решили, что телеведущий начал деградировать на самоизоляции

Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав свою фигуру. Пляжное фото спортсменки не оставил без внимания спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он написал в "Инстаграм" провокационный комментарий, который взбесил некоторых подписчиков Ефимовой.

В кадре трехкратная Олимпийская чемпионка позирует в черном бикини, развернувшись вполоборота. "Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике", – пошутила спортсменка в описании к фото. Через час после публикации появился и комментарий Губерниева:

"Булочки сладкие..... но где же ананасы?" (орфография и пунктуация сохранены)

Подписчики предположили, что телеведущий написал это в нетрезвом виде. Некоторые возмутились, как можно было написать такую чушь:

"Ты пьяный что ли?", "Деградирует комментатор совсем на самоизоляции".

Отреагировала на это и сама Ефимова. Пловчиха коротко ответила комментатору: "Съели))".

Вероятно, слова Губерниева относились к пляжной фотографии пловчихи, которую она публиковала ранее. На снимке Ефимова прикрыла бюст ананасами.