Осталась на улице: Муцениеце рассказала о неприятном сюрпризе

Осталась на улице: Муцениеце рассказала о неприятном сюрпризе
Агата Муцениеце. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актрисе пришлось сидеть в подъезде

У Агаты Муцениеце начался не самый простой период в жизни. Девушка рассталась со своим мужем, звездой сериалов "Закрытая школа" и "Мажор" Павлом Прилучным. Дети популярной пары тяжело переживают развод мамы и папы. Кроме всего прочего, у Агаты случилась беда дома. На неприятности артистка пожаловалась подписчикам в "Инстаграм". 

Девушка опубликовала сторис, где видно, что она сидит около входной двери своей квартиры и не может попасть внутрь. Время артистка убивает в компании очень милого кота. Муцениеце, несмотря на непростую ситуацию, не отчаивается. 

"Нас не сломаешь, товарищи",

говорит артистка, продолжая играть с пушистым животным. 

Для того, чтобы решить проблему, актриса вызвала мастера, который был вынужден просто выломать замок. Только тогда Муцениеце смогла попасть в свое жилье. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, какой способ примирения звездных родителей нашел сын Агаты и Павла Тимофей.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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