Актрисе пришлось сидеть в подъезде

У Агаты Муцениеце начался не самый простой период в жизни. Девушка рассталась со своим мужем, звездой сериалов "Закрытая школа" и "Мажор" Павлом Прилучным. Дети популярной пары тяжело переживают развод мамы и папы. Кроме всего прочего, у Агаты случилась беда дома. На неприятности артистка пожаловалась подписчикам в "Инстаграм".

Девушка опубликовала сторис, где видно, что она сидит около входной двери своей квартиры и не может попасть внутрь. Время артистка убивает в компании очень милого кота. Муцениеце, несмотря на непростую ситуацию, не отчаивается.

"Нас не сломаешь, товарищи",

– говорит артистка, продолжая играть с пушистым животным.

Для того, чтобы решить проблему, актриса вызвала мастера, который был вынужден просто выломать замок. Только тогда Муцениеце смогла попасть в свое жилье.

Ранее "Утро.ру" писало о том, какой способ примирения звездных родителей нашел сын Агаты и Павла Тимофей.