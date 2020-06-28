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У Агаты Муцениеце начался не самый простой период в жизни. Девушка рассталась со своим мужем, звездой сериалов "Закрытая школа" и "Мажор" Павлом Прилучным. Дети популярной пары тяжело переживают развод мамы и папы. Кроме всего прочего, у Агаты случилась беда дома. На неприятности артистка пожаловалась подписчикам в "Инстаграм".
Девушка опубликовала сторис, где видно, что она сидит около входной двери своей квартиры и не может попасть внутрь. Время артистка убивает в компании очень милого кота. Муцениеце, несмотря на непростую ситуацию, не отчаивается.
"Нас не сломаешь, товарищи",
– говорит артистка, продолжая играть с пушистым животным.
Для того, чтобы решить проблему, актриса вызвала мастера, который был вынужден просто выломать замок. Только тогда Муцениеце смогла попасть в свое жилье.
Ранее "Утро.ру" писало о том, какой способ примирения звездных родителей нашел сын Агаты и Павла Тимофей.
Главным правилом в этот день на Руси считался запрет на веселье