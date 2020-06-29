Похороны Буйнова вызвали ужас у поклонников

Похороны Буйнова вызвали ужас у поклонников
Александр Буйнов. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Звезду отправили на тот свет при жизни

Певец сделал неприятное открытие. Как выяснилось, СМИ уже несколько дней муссируют новость о том, что Александр Буйнов после долгой борьбы с раком якобы выбрал себе место на кладбище.

"Стали известны детали похорон Буйнова",

– гласят пугающие заголовки.

Артист с юмором отнесся к подобной истории, а вот поклонникам певца было не до шуток.

В "Инстаграм" Буйнов выложил скриншот одной из таких статей. Также артист приложил пару снимков, на которых он позирует в кругу знаменитых друзей. Накануне Александр Николаевич встретился с Валентином Юдашкиным и Аллой Пугачевой.

"На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина. Дай бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои!" – подписал артист.

Также певец поинтересовался у поклонников, хоронили ли их когда-нибудь при жизни. И с прискорбием заключил, что верить никому нельзя.

Кстати, фанаты артиста от такой публикации пришли в ужас. Одна из поклонниц даже написала, что ей "стало плохо с сердцем". Как отметил кое-кто из пользователей, "людям не живется спокойно, обязательно нужно написать какую-то гадость". Остальные подписчики певца пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ранее "Утро.ру" писало о странном подарке, который преподнесла Прохору Шаляпину его бывшая. Лариса Копенкина подарила молодому певцу место на кладбище.

Юлия ЕВГРАФОВА

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