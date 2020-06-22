У 36-летнего артиста элитный участок на Ваганьковском

Некоторое время назад, когда Прохор Шаляпин состоял в браке с Ларисой Копенкиной, бизнес-вумен сделала певцу довольно странный подарок. Женщина вручила артисту документы на участок на Ваганьковском кладбище.

Инцидент произошел около шести лет назад. Тогда Прохор посчитал подарок довольно странным и даже немного обиделся на свою супругу. Однако сейчас, как признается сам 36-летний артист, подарком доволен.

По сообщению газеты "Собеседник", за элитное место на кладбище, где похоронены многие выдающиеся российские знаменитости, среди которых Высоцкий и Есенин, в те годы Копенкина отдала около 4 миллионов рублей.

Недавно Прохор Шаляпин похвастался родством с королевской семьей. Артист опубликовал на свое странице в соцсетях видео, как обнимает королеву Великобритании.

До этого певец угодил в скандал с бывшим продюсером "Фабрики звезд", которая заявила, что несколько раз отказывалась брать Шаляпина в телевизионный проект. Сам Прохор обругал и Арифулину, и "Фабрику".