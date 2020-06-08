Певец прошелся не только по телевизионному проекту, но и по Арифулиной

Недавно экс-продюсер "Фабрики звезд" Лина Арифулина рассказала в интервью, что 5 раз отказывалась брать в проект Прохора Шаляпина поскольку он не подходил критериям шоу. Высказывание не на шутку возмутило самого Шаляпина.

На своей странице в соцсетях он выложил пост, к которому прикрепил фотографии всех своих дипломов из музыкальных образовательных учреждений. Певец отметил, что потратил на обучение пению около 9 лет, при этом он отучился на отлично. А "Фабрику звезд" он не считает вокальной школой для артистов в принципе.

По его утверждению, Арифулина соврала, что не брала его на проект 5 раз. Шаляпин утверждает, что на самом деле до своего принятия он пробовался на шоу 3 раза, но только после ухода Лины он смог попасть на "Фабрику". Сам Прохор считает, что дело не в отсутствии у него таланта, а в личной неприязни продюсера.

"Лина решила на мне некрасиво пропиариться, как многие из тех, о ком позабыла публика, и о себе напомнить в прессе самым дешевым способом. И все для того, чтобы прорекламировать свою псевдошколу, которая просто детская самодеятельность и развод лохов", – пишет он на своей странице в соцсетях.

Артист сообщил, что не гордится участием в "Фабрике звезд" и прочих проектах Первого канала. А вот поступлением в Гнесинку он доволен.

"И, кстати, подскажите Лине, что профессора в Гнесинку меня приняли с первого раза! А они стОят больше, чем многоуважаемая и уже малоизвестная Лина", – комментирует он.

Ранее Лина Арифулина также рассказала, что во время съемок "Фабрики" Тимати предлагал ей деньги для своих номеров.