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"Мне деньги не нужны": продюсер "Фабрики звезд" пожаловалась на Тимати

"Мне деньги не нужны": продюсер "Фабрики звезд" пожаловалась на Тимати
Тимати. Фото: Natalia Chernokhatova/URA.RU/TASS
Певец никогда не скрывал достатка своих родителей

С раннего возраста Тимати планировал связать свою будущую карьеру со сценой. В 15 лет он основал первую группу, а чуть позже выступал на подпевках у Децла. Однако основная популярность пришла к нему благодаря участию в конкурсе талантов "Фабрика звезд 4". Во время проекта Тимати постоянно предлагал деньги продюсеру шоу Лине Арифулиной, на что она отвечала отказом. 

Продюсер вспоминает, что во время работы над "Фабрикой" ей часто приходилось опускать с небес молодых артистов. Например, перед каждым выступлением Тимати подходил к ней с предложением дать денег на свой номер, чтобы сделать более увлекательную программу.

"Я ему всегда отвечала: "Тима, мне твои деньги не нужны. Сколько дадут бюджета на номер, столько и потратим", – приводит слова из ее прямого эфира с Яной Чуриковой издание StarHit.

Отец Тимати – крупный бизнесмен Ильдар Юнусов, однако, чем именно занимается мужчина, доподлинно не известно. В интервью артист говорил, что является сыном состоятельных родителей, но его отец настаивает на том, что парень должен добиться всего в жизни сам. 

После окончания "Фабрики" Тимати основал свою компанию  звукозаписи, которая занимается продвижением молодых артистов. Также он владеет собственной сетью ресторанов быстрого питания.

Недавно артист решил подать заявление на получение денежной помощи от государства, однако в его заявке нашли нарушения.

Евгения НАГОРСКАЯ

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