Врачи поставили артистке неутешительный диагноз

Популярная актриса недавно участвовала в благотворительной акции "Помоги детям" и травмировала руку. В результате врачи диагностировали Виктории Тарасовой разрыв сухожилий плечевого сустава. Вылечиться без операции звезде не удастся. А пока артистка пытается заглушить сильную боль лекарствами.

В тот злополучный день Тарасова помогала разгружать фуру с помидорами для нуждающихся детей. Виктория рассказала, что, как "девушка сильная", сама вызвалась подключиться к тяжелой работе. В какой-то момент она почувствовала резкую боль в руке. Сначала Тарасова посчитала, что это обычное растяжение, но врачи озвучили неутешительный диагноз после МРТ.

На сегодняшний день актрисе поставили уже шесть обезболивающих блокад, но из-за такой травмы и сильного воспаления это плохо помогает. Врачи настаивают на операции, Тарасова хотела бы избежать таких последствий, но не выйдет, рассказала она изданию "Собеседник".

В ближайших планах артистки – консультации с врачами по поводу предстоящего хирургического вмешательства. Только после этого Тарасова определиться, где и когда она будет оперироваться. Но, несмотря на серьезную травму, звезда "Глухаря" не унывает. Виктория отшучивается, что друзья называют ее "ходячей катастрофой". Она также надеется, что скоро "все это закончится".

Кстати, буквально недавно на актрису "накинулась" покупательница в супермаркете. Женщина громко возмущалась и ударила Тарасову по рукам из-за небольшого недоразумения на кассе.