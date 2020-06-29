Вдова легендарного исполнителя действительно лежала в больнице

После слухов о том, что у Нелли Кобзон выявили коронавирус, от нее не было вестей около недели. Теперь она вышла на связь и рассказала журналистам о своем самочувствии.

Вдова известного певца действительно болела и лежала в клинике, подтвердила она. Однако что именно с ней было, Нелли Кобзон не знает. При этом она сомневается, что в больницу она попала с COVID-19: в столь короткие сроки ее самочувствие бы не пришло в норму.

Кобзон добавила, что в клинику она обратилась сама, когда почувствовала недомогание. Вдова артиста, по ее словам, просто хотела сдать анализы для себя. Ни температуры, ни каких-либо других проявлений коронавирусной инфекции у нее не было, заверяет Нелли Михайловна.

Сейчас вдова Кобзона уже вернулась домой – она полностью здорова, пишет сайт "Комсомольская правда".

О госпитализации Нелли Кобзон стало известно 21 июня. При этом семья не понимала, как она могла подхватить коронавирус: женщина строго соблюдала режим самоизоляции. После слухов о заражении вдове певца буквально оборвали телефон многочисленными звонками, поэтому она его временно отключала.