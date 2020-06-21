В настоящий момент Нелли Михайловна находится под тщательным наблюдением специалистов

У вдовы Иосифа Кобзона обнаружили коронавирус. 69-летнюю женщину отправили в клинический госпиталь Лапино. Сейчас она находится под тщательным наблюдением врачей.

Семья Нелли Михайловны недоумевает, где она могла заразиться COVID-19. Вдова известного артиста тщательно соблюдала все меры предосторожности. Однако в настоящий момент женщина находится под наблюдением Марка Курцера, рассказал источник журналу "СтарХит".

Еще совсем недавно вдова Иосифа Кобзона утверждала, что чувствует себя отлично. Поклонники, обратив внимание на ее цветущий вид, даже заподозрили, что у Нелли Михайловны появились новые отношения. Однако она опровергла эти слухи.

Добавим, что после смерти супруга женщина редко появляется на публике и раскрывает детали личной жизни. Все свое время Нелли Кобзон посвящает работе фонда, который создал ее муж. Женщину активно поддерживают дети и внуки.

Ранее "Утро.ру" писало, что Нелли Кобзон грозят судом. У нее требуют вернуть деньги и картины.