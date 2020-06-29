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Сергей Бурунов опроверг информацию о том, что у него украли крупную сумму денег. Комментарий звезда сериала "Полицейский с Рублевки" дал телеканалу "360".
"Это какая-то чушь очередная. Ни с чем я не столкнулся", – ответил артист на вопрос журналиста.
Ранее телеграм-канал "112" сообщил, что актер пытался купить компьютер через интернет и попал на не чистого на руку продавца, который выманил у него 270 тыс. рублей.
Сергея Бурунова российский зритель знает по таким фильмам, как "Водитель для Веры", "Остров" и "Призрак". Актер особенно ярко проявил себя в жанре комедии, исполнив роль Владимира Яковлева в сериале "Полицейский с Рублевки". Кроме того, артист долгое время принимал участие в передаче "Большая разница" на Первом канале.
Ранее "Утро.ру" писало, что другого актера, снявшегося в фильме "Полицейский с Рублевки", поймали с наркотиками в крови .
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