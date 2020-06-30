Скандал между бывшими мужем и женой набирает обороты

Роман Жуков поделился новыми жуткими подробностями его конфликта экс-супругой Еленой. На этот раз музыкант обвинил женщину в проведении обрядов черной магии с участием их общих детей.

Бывший участник группы "Мираж" рассказал, что недавно его дочь от брака с Еленой Соня навестила отца. В вещах девочки новая возлюбленная музыканта Ольга обнаружила резинку для волос, туго перетянутую локонами Елены. Жуков уверен: это очередной обряд магии, и теперь бывшая жена не чурается вовлекать в колдовство даже детей.

В разговоре с "Собеседником" Роман Жуков также признался, что все 13 лет в браке с Еленой прошли как в тумане. Мужчина уверен, что был околдован – он рассказал, как Елена водила его к гадалкам и уговаривала участвовать в магических ритуалах.

По мнению музыканта, главная цель бывшей жены – получить как можно больше денег от звездного экс-супруга. У пары родились семеро детей, и сейчас Жуков намерен бороться за право воспитывать наследников – четверо уже переехали к отцу.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Елена обвинила музыканта в насилии и злоупотреблении алкоголем. Жуков назвал слова бывшей жены клеветой и сообщил, что намерен обратиться в суд.