Жуков решил наказать жену после обвинений в насилии

Жуков решил наказать жену после обвинений в насилии
Роман Жуков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Заявление бывшей жены негативно сказывается на заработке артиста

Роман Жуков прокомментировал слова своей экс-супруги Елены, которая обвинила его в насилии и алкогольной зависимости. Музыкант заявил, что за клевету бывшая жена должна ответить по закону.

Из-за слов Елены страдает деловая репутация артиста, признался он. Бывший участник группы "Мираж" добавил, что это мешает его заработку, часть которого он в том числе отправляет и бывшей жене.

"Вся эта история с насилием сейчас идет в суд. Это уже слишком",

– возмутился Жуков. Он предположил, что таким образом его бывшая возлюбленная просто решила заработать и привлечь к себе внимание.

Певец также поделился с журналистами некоторыми деталями их семейной жизни. Он рассказал, что Елена – человек верующий. Но при этом она не обходила стороной и гадалок. Экс-супруга делала различные обряды, в которых также заставляла участвовать и Романа.

Музыкант признался в разговоре с "Собеседником", что во время ритуалов по голове ему водили яйцами, которые потом скармливали собакам или закапывали на кладбище. Тогда, по словам Жукова, он не придавал этому значения, а теперь он предполагает, что эти жуткие обряды могут быть связаны с черной магией.

Роман и Елена прожили вместе 13 лет, у пары родились семеро детей. Несколько лет назад супруги расстались, а недавно бывшая жена музыканта обвинила его в жестокости. Елена рассказала, что стала жертвой насилия со стороны мужа, после чего она потеряла ребенка. Жуков это заявление отрицает.

Карина СИРАЗОВА

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