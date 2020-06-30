Сергей Нетиевский уверен, что сможет победить в суде

Разбирательства между бывшим и настоящим директорами программы "Уральские пельмени" продолжаются. Сейчас Сергей Нетиевский судится с Евгением Орловым, желая вернуть потерянные деньги.

Напомним, по мнению бывшего участника шоу, новый директор несколько лет выводил миллионы рублей и перечислял их на счета артистов программы. Однако его схемы смогли распутать юристы. Сам Орлов также нападет на Нетиевского в суде из-за использования названия программы.

"Это известная рейдерская тактика: украсть активы, а потом напасть на владельца в СМИ и в судах, возбудив уголовное дело, чтобы я был сговорчив, заткнулся и не дергался",

– пояснил юморист.

По его словам, он много раз хотел закончить дело мирно, но новому директору суды выгодны. Например, сейчас бывшие владельцы шоу вместе с Нетиевским должны отстаивать свое право на использование товарного знака. Сами же они через суд пытаются доказать, что Орлов незаконно распоряжался активами шоу "Уральские пельмени".

Смогут ли судебные процессы закончится – загадка. Ведь у Евгения Орлова, по его словам, есть деньги на суды.

"Он сказал, что коллектив не тратит ни копейки денег на войну, поскольку все покрывает моя доля авторских и актерских гонораров, которая мне не выплачивается",

– пояснил юморист изданию "Стархит".

Сергей Нетиевский, несмотря на непростую ситуацию, не теряет оптимизма и верит в победу, однако не может не переживать за судьбу коллектива. По его мнению, именно из-за таких разборок из коллектива начали уходить многие известные артисты.

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