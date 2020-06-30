Рейдерская тактика": Нетиевский раскрыл подробности разборок в "Уральских пельменях"

Рейдерская тактика": Нетиевский раскрыл подробности разборок в "Уральских пельменях"
Сергей Нетиевский. Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба «Шоу Уральские пельмени»
Сергей Нетиевский уверен, что сможет победить в суде

Разбирательства между бывшим и настоящим директорами программы "Уральские пельмени" продолжаются. Сейчас Сергей Нетиевский судится с Евгением Орловым, желая вернуть потерянные деньги.

Напомним, по мнению бывшего участника шоу, новый директор несколько лет выводил миллионы рублей и перечислял их на счета артистов программы. Однако его схемы смогли распутать юристы. Сам Орлов также нападет на Нетиевского в суде из-за использования названия программы.

"Это известная рейдерская тактика: украсть активы, а потом напасть на владельца в СМИ и в судах, возбудив уголовное дело, чтобы я был сговорчив, заткнулся и не дергался",

– пояснил юморист.

По его словам, он много раз хотел закончить дело мирно, но новому директору суды выгодны. Например, сейчас бывшие владельцы шоу вместе с Нетиевским должны отстаивать свое право на использование товарного знака. Сами же они через суд пытаются доказать, что Орлов незаконно распоряжался активами шоу "Уральские пельмени".

Смогут ли судебные процессы закончится – загадка. Ведь у Евгения Орлова, по его словам, есть деньги на суды.

"Он сказал, что коллектив не тратит ни копейки денег на войну, поскольку все покрывает моя доля авторских и актерских гонораров, которая мне не выплачивается",

пояснил юморист изданию "Стархит".

Сергей Нетиевский, несмотря на непростую ситуацию, не теряет оптимизма  и верит в победу, однако не может не переживать за судьбу коллектива. По его мнению, именно из-за таких разборок из коллектива начали уходить многие известные артисты.

Ранее "Утро.ру" писало об истиной причине ухода Михалковой из "Уральских пельменей".

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей