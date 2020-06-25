Вскрылись новые причины ухода Михалковой из "Уральских пельменей"

Вскрылись новые причины ухода Михалковой из "Уральских пельменей"
Юлия Михалкова. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Экс-коллега актрисы рассказал свою версию случившегося

В октябре 2019 г. стало известно, что Юлия Михалкова – одна из самых ярких участниц программы – покидает коллектив "Уральских пельменей". Прояснить ситуацию с уходом артистки решил бывший директор юмористического шоу.

Сергей Нетиевский считает, что дело может быть в деньгах. Михалкова не была учредителем коллектива, так как попала в него уже в то время, когда шоу было на вершине популярности. Получается, что другие артисты получали гораздо больше нее.

Также бывший коллега красавицы упомянул, что Михалкову, ставшую настоящей звездой "Уральских пельменей" недооценивали в коллективе, что тоже могло стать одной из причин ухода, дополняет Teleprogramma.pro.

Сама Юлия до этого назвала основной причиной своего ухода из шоу отсутствие профессионального роста. Также ей захотелось поучаствовать в других проектах. Сейчас Юлия Михалкова ведет детский КВН и готовит к выходу свою книгу.

Дарья ПЕТРОВА

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