Особенный сын Бледанс мило поздравил наследника Киркорова с днем рождения – видео

Особенный сын Бледанс мило поздравил наследника Киркорова с днем рождения – видео
Эвелина Бледанс с сыном. Фото: instagram.com/bledans/
В кадре Семен много улыбался и четко произносил праздничную речь вместе с мамой

Артистка Эвелина Бледанс поделилась в соцсети веселым роликом. На кадрах она с сыном Семеном поздравляет Мартина Киркорова с днем рождения.

Сыну поп-короля вчера, 29 июня, исполнилось восемь лет.  В своих инстаграм-историях артистка выложила милое видео, на котором ее сын Семен произносит праздничную речь вместе с нею.

"Веселья, радости и всего самого лучшего", – говорит артистка.

А ее особенный мальчик в этот момент радостно кричит: "Happy Birthday!" и машет яркой мишурой. Семен поздравил Мартина в образе "летнего Деда Мороза", как шутливо подметила Бледанс.

Стоит отметить, что этот ролик звезда вместе со своим ребенком сняла в их загородном доме. На поздравительном видео мальчик ничуть не стесняется камеры и много улыбается. 

Напомним, с третьим мужем Александром Семиным Эвелина Бледанс развелась еще три года назад. Сейчас она одна воспитывает их общего сына Семена. Как известно, мальчику диагностировали синдром Дауна.  

Юлия ЕВГРАФОВА

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