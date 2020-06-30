Курс рубля
- Курс на сегодня: евро снова растет
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
Артистка Эвелина Бледанс поделилась в соцсети веселым роликом. На кадрах она с сыном Семеном поздравляет Мартина Киркорова с днем рождения.
Сыну поп-короля вчера, 29 июня, исполнилось восемь лет. В своих инстаграм-историях артистка выложила милое видео, на котором ее сын Семен произносит праздничную речь вместе с нею.
"Веселья, радости и всего самого лучшего", – говорит артистка.
А ее особенный мальчик в этот момент радостно кричит: "Happy Birthday!" и машет яркой мишурой. Семен поздравил Мартина в образе "летнего Деда Мороза", как шутливо подметила Бледанс.
Стоит отметить, что этот ролик звезда вместе со своим ребенком сняла в их загородном доме. На поздравительном видео мальчик ничуть не стесняется камеры и много улыбается.
Напомним, с третьим мужем Александром Семиным Эвелина Бледанс развелась еще три года назад. Сейчас она одна воспитывает их общего сына Семена. Как известно, мальчику диагностировали синдром Дауна.
Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин