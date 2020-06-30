Парфенов выпал с 11 этажа в Москве

Парфенов выпал с 11 этажа в Москве
Максим Парфенов. Фото: instagram.com/maxim.parfenov/
От полученных травм мужчина скончался на месте

Трагедия с известным хореографом произошла рано утром. 40-летний Максим Парфенов выпал с 11 этажа одного из московских зданий. Когда на место прибыли медики, артист был уже мертв. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

Этот инцидент произошел в столице на улице 2-й Пугачевской. Силуэт мужчины, на одном из верхних этажей здания, заметил один из прохожих. В следующую секунду после этого тело Максима Парфенова уже лежало на земле. Как позже выяснила полиция, хореограф выпал из окна своей квартиры, пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит восстановить все детали этой трагедии. Также спецслужбы будут ждать результатов экспертизы препаратов, найденных в квартире погибшего Максима.

Отметим, прощание с Парфеновым состоится 2 июля. Для близкого круга артиста такая трагедия стала настоящим шоком. По словам друзей, ничего не предвещало беды.

К слову, Максим Парфенов был режиссером-постановщиком и хореографом в ГИТИСе. Также исполнял сольные партии в Государственном Академическом Ансамбле Народного Танца под руководством Игоря Моисеева. 40-летний Максим еще снимался в кино, сериалах и рекламных роликах. У Парфенова был и свой бизнес по организации мероприятий. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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