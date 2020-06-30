Актриса сериала "Гранд" забралась на железного коня в коротком наряде

Алика Смехова решила исполнить свою мечту и отправиться в путешествие по России. Для поездки звезда, похоже, выбрала нестандартный транспорт – мотоцикл – и спутника, личность которого не раскрыла.

В "Инстаграм" знаменитости появилось личное фото, где она сидит на железном коне в мини-шортах и обнимает со спины мужчину, имя и внешность которого остается загадкой для ее поклонников.

"Давно мечтала отправиться в путешествие по России – ведь столько красивых и интересных неизведанных мест. Важно выбрать правильный вид транспорта и хорошую компанию, а вы как любите путешествовать и с кем?!"

– написала Смехова в социальной сети.

Поклонники артистки под снимком отметили ее загадочность и поинтересовались, кто же именно стал попутчиком знаменитости. Алика на вопросы любопытных не ответила. Некоторые комментаторы обеспокоились тем, что звезда собирается путешествовать на не самом безопасном транспорте.

"По России на мотоцикле? Ну вы отчаянная", "Женщина-загадка", "И кто это нас везет??? И куда", "На таком мотоцикле, да с таким наездником ничего красивой девушке не страшно", "Алика, вам очень к лицу и водитель и транспорт!" – написали пользователи.

Кто стал водителем Смеховой, остается только гадать. Актриса трижды была замужем, однако все браки закончились разводами из-за измен самой звезды и ее мужей.