"Точно не сумасшедший": Сафронов объяснил скандал с Алибасовым

"Точно не сумасшедший": Сафронов объяснил скандал с Алибасовым
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исчезновение продюсера "На-На" может оказаться способом привлечь внимание

Бари Алибасов, слухи о госпитализации которого появились несколько дней назад, не выходит на связь уже больше трех недель. Одни считают, что продюсер "На-На" в очередной раз пытается привлечь к себе внимание скандальной выходкой, в то время как другие всерьез обеспокоены здоровьем знаменитости. Ситуацию прокомментировал художник Никас Сафронов.

"Алибасов часто напоминает о себе не совсем нормальным способом",

– высказался художник. Именно поэтому Сафронов сомневается в том, что муж актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной действительно попал в психиатрическую клинику. Никас добавил: "Он человек со своими странностями, но уж точно не сумасшедший".

В то же время живописец отметил: ему жаль, если продюсер на самом деле оказался в тяжелом положении.Тревожные слухи могут оказаться правдой, добавил Сафронов, ведь жена музыканта не может связаться с ним уже три недели. Актриса опасается, что супруга могут насильно удерживать в психиатрической клинике.

Никас Сафронов также высказался о браке артистов. По его словам, замужество Лидии Федосеевой-Шукшиной шокировало многих ее поклонников, но это не значит, что кто-то может диктовать ей – разводиться с Бари Алибасовым или нет. При этом, если знаменитые супруги все же расстанутся, артистку поддержат почитатели ее таланта, приводит "Собеседник" слова художника.

Карина СИРАЗОВА

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