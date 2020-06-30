Фото захоронения появилось в Сети

Сегодня в семье Басковых скорбный день. Близкие поминают ушедшего из жизни ровно год назад главу семейства.

Отца Николая Баскова Виктора не стало 30 июня 2019 года. Ему было всего 67 лет. Страшную новость певец узнал буквально за мгновения до выхода на сцену, но нашел в себе силы выйти к зрителям. А после срочно вылетел в Москву. Хоронили Виктора Баскова в закрытом режиме. Николай попросил прессу оставить его наедине со своим горем.

Сегодня певец почтил память отца, посетив его могилу. О годовщине он рассказал в своем "Инстраграм". Владелец "золотого голоса России" опубликовал снимок черного надгробного памятника с фотографией. Могила Баскова буквально усыпана букетами алых роз.

"Год прошёл, как нет папы. Сегодня такой же ясный день, как и год назад, так же светит солнце. А его нет. И смириться с этим, принять это очень трудно",

– с горечью отметил Николай. В свой пост он добавил несколько архивных фотографий. На одних он позирует с мамой и папой в детстве, на других – обнимает родителей, уже будучи взрослым.

В годовщину смерти отца Баскова поддержали коллеги и поклонники. Свои соболезнования выразили Валерия, Филипп Киркоров, Анна Семенович и многие другие звезды.

"Скорбим, помним и любим", "Светлая память Виктору Владимировичу",

– написали на странице Баскова пользователи.



Первым трагическую новость о смерти отца Николая сообщил в тот страшный день Владимир Винокур. Он выразил семье соболезнования.