Вдова Проскурина не может достойно похоронить супруга

Вдова Проскурина не может достойно похоронить супруга
Виктор Проскурин. Кадр из "Истребители" (2013)
Провести ритуал с почестями Ирина не может из-за коронавируса

Вдова известного артиста Ирина Хонда рассказала о проблемах в семье. По словам художницы, она не может должным образом похоронить Виктора Проскурина из-за пандемии. Женщина призвала Владимира Путина и чиновников помочь ей.

Ирина высказала благодарность поклонникам за их поддержку на своей странице в "Фейсбук". Художница также написала, что ее муж был "очень всем нужен" и без него ей очень больно. Хонду возмутил отказ чиновников в том, чтобы попрощаться с Проскуриным на сцене. Вдова призвала "услышать ее" и позволить "проводить" народного артиста как полагается.

"Миленькие! Помогите сделать прощание на сцене. Настоящей сцене! Витя будет улыбаться с небес", – написала в соцсети убитая горем вдова.

Также Хонда обратилась к Владимиру Путину. Она попросила российского лидера помочь и подчеркнула, что, если это оставить без внимания, "потом всем будет стыдно". Ирина призвала разрешить людям быть с близкими в реанимации и "нормально хоронить". Художница также попросила президента "не рвать их сердца".

В конце своего обращения к фанатам вдова актера пообещала, что, хоть у нее сейчас и нет сил, она постарается собраться.  

Напомним, актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет. Эта трагедия случилась 30 июня. Причину смерти заслуженного артиста РСФСР его вдова не озвучила. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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