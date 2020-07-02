"Будет только хуже": состояние ослепшей советской актрисы встревожило коллег

"Будет только хуже": состояние ослепшей советской актрисы встревожило коллег
Валентина Малявина. Кадр из "Отче наш" (1989)
К знаменитости не пускают посетителей

Валентина Малявина долгие годы ведет затворнический образ жизни. Она полностью ослепла в 2001 г. и более 15 лет содержится в доме-пансионате для ветеранов науки РАН. Коллеги не забывают о блистательной актрисе. Ее друг Александр Зайцев откровенно рассказал, что сильно переживает о знаменитости и всерьез обеспокоен ее состоянием.

Приятель признался, что на протяжении десяти лет навещал актрису, но потом ее сестра Татьяна запретила визиты. Такое решение поддержали и сотрудники пансионата. Теперь советская звезда живет в почти полном уединении – ее навещают только близкие родственники.

"У Вали хорошие условия, но грустно смотреть на нее. Она как растение, дальше будет только хуже", – поделился мнением Александр Зайцев.

Коллега по актерскому цеху Элеонора Шашкова тоже сокрушается о тяжелой судьбе Малявиной. Она подтвердила, что теперь не может навестить подругу, и рассказала, что та всегда была готова прийти на помощь коллегам и была очень общительным человеком.

При этом актер Александр Пятков заявил, что за ситуацией с затворничеством великой актрисы стоит чей-то замысел, передает StarHit.

"Возможно, это кому-то нужно", – предположил артист. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о тяжелой жизни Валентины Малявиной. Известная советская актриса была осуждена за убийство своего гражданского мужа Станислава Жданько и получила 9 лет тюрьмы.

Ольга ФЕДОРОВА

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