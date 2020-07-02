СМИ: Апексимова угодила в крупный скандал с судебным разбирательством

СМИ: Апексимова угодила в крупный скандал с судебным разбирательством
Ирина Апексимова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поводом для громкой истории стала неосторожная публикация режиссера театра

Крупный скандал разгорелся в театральной среде. Как стало известно СМИ, серьезный конфликт произошел между руководителем Театра на Таганке Ириной Апексимовой и знаменитым режиссером Ренатой Сотириади, которая лишилась работы из-за поста в соцсети.

По данным журналистов, театральный режиссер недавно позволила себе разместить на странице в "Фейсбук" публикацию студентки ГИТИСа Эллы Михалевой, в котором девушка обрушилась с критикой на Театр на Таганке.

В ответ на это Апексимова потребовала у Сотириади выплатить театру 500 тыс. руб. в качестве компенсации ущерба репутации. Кроме того, режиссер должна была удалить запись и написать опровержение, а в итоге ей и вовсе указали на дверь, сообщает телеграм-канал Mash.

Сотириади перешла в МХАТ, однако намерена продолжить борьбу за свое честное имя. Режиссер уверена, что пострадала необоснованно, и планирует обратиться в суд.

При этом, по некоторым данным, пост в соцсети стал только поводом для ее увольнения. По слухам, между Апексимовой и Сотириади существует давняя вражда. После смерти предшественника Апексимовой Юрия Любимова две знаменитости постоянно скандалили и так и не смогли найти общий язык.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об уходе актера Федора Добронравова из Театра сатиры, где он проработал больше 15 лет.

Ольга ФЕДОРОВА

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