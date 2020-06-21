Актер ушел по собственному желанию

Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов уволился из Театра сатиры. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель пресс-службы культурного учреждения.

В театре заверили, что Добронравов написал заявление по собственному желанию. Отмечается, что спектакли, в которых был задействован актер, он доиграть не сможет в связи с пандемией коронавируса.

Напомним: в СМИ писали о том, что на съемочной площадке популярного сериала не все гладко. К коллективу артистов вновь присоединился Анатолий Васильев, с которым, по слухам, у Добронравова возник конфликт. Однако актер опроверг эту информацию, заявив, что проблем с коллегой по площадке у него нет, а решение покинуть проект ради работы в других сериалах и фильмах он понимает.

Ранее "Утро.ру" рассказало, с какими трудностями сталкивались актеры "Сватов" во время съемок.