Звезда "Сватов" уволился с работы

Звезда "Сватов" уволился с работы
Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер ушел по собственному желанию

Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов уволился из Театра сатиры. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель пресс-службы культурного учреждения. 

В театре заверили, что Добронравов написал заявление по собственному желанию. Отмечается, что спектакли, в которых был задействован актер, он доиграть не сможет в связи с пандемией коронавируса. 

Напомним: в СМИ писали о том, что на съемочной площадке популярного сериала не все гладко. К коллективу артистов вновь присоединился Анатолий Васильев, с которым, по слухам, у Добронравова возник конфликт. Однако актер опроверг эту информацию, заявив, что проблем с коллегой по площадке у него нет, а решение покинуть проект ради работы в других сериалах и фильмах он понимает. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, с какими трудностями сталкивались актеры "Сватов" во время съемок. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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