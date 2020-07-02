Раздетая Каменских показала себя в бассейне

Раздетая Каменских показала себя в бассейне
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Певица сделала фото на дне

Популярная певица огорошила фанатов необычным снимком. Настя Каменских опубликовала фото, сделанное на глубине бассейна. Поклонникам в первые минуты показалось, что артиста искупалась голышом.

Этот пост недавно вышел на страничке певицы в "Инстаграм". Нырнувшую в бассейн Каменских засняли так, что создался некий обман зрения. Темные длинные волосы артистки визуально прикрыли черный купальник. Такой контент стал поводом для обсуждения в соцсети.

Кто-то из подписчиков заметил купальник звезды лишь "присмотревшись". Другие назвали Каменских "русалочкой", "фантастичной", "красоткой", отметили ее смелость и даже позавидовали. Поклонники спросили у своей любимицы можно ли так научиться плавать после 30 лет, и всячески поддержали ее в водном хобби.

К слову, буквально за час публикация звезды понравилась больше, чем 72 тысячам пользователей. Всего за жизнью украинской певицы наблюдают почти пять миллионов человек по всему миру.

Напомним, Анастасия Каменских любит проверять своих фанатов на внимательность и демонстрировать красивую фигуру. Не так давно артистка выложила фото в коротких шортах и яркой кофте и попросила подписчиков найти "что-то необычное" на снимке.

Фоторепортаж
Голая и мокрая: как Каменских развлекается на пляже
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Юлия ЕВГРАФОВА

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