Ярким снимком артистка поделилась в соцсетях

Певица поделилась в сети своим новым летним луком. Анастасия Каменских продемонстрировала красивую фигуру и предложила фанатам "потренировать внимательность".

На свежих кадрах в "Инстаграм" артистка дефилирует в коротких шорках и топе неонового цвета. Таким смелым луком Каменских пожелала своим подписчикам "яркой пятницы". В "Сторис" Анастасия также спросила у фанатов заметили ли они что-то необычное на этом снимке.

Так одна и пользовательниц написала про разный лак на ногтях певицы. На одной руке Каменских выбрала черный цвет, а на второй белый. Другая девушка подметила в комментариях необычный фасон топа. Он с единственным длинным рукавом, как у кофты и на косой молнии. Также фанаты одарили Анастасию комплиментами, поблагодарили за видео тренировок в сети и в целом одобрили образ артистки.

К слову, Каменских регулярно балует подписчиков смелыми фотографиями на своей странице. Недавно певица опубликовала снимок, где она в необычных коротких шортах. Тогда артистка подписала, что у нее настроение "дикая кошка". Поклонники отмечают, что у Каменских отличная фигура, ведь девушка регулярно занимается спортом. Это отлично иллюстрируют и другие ее снимки в сети. На них Анастасия без стеснения показывает свои подтянутые формы.