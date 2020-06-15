Жена рэпера Потапа показалась в смелом образе

Настя Каменских устроила домашнюю фотосессию в модном образе – артистка надела на себя белые джинсы и джинсовку, а вместо футболки выбрала бежевый спортивный бюстгальтер с большим декольте. Формы привлекательной знаменитости оказались на виду.

Под фото, которое Настя Каменских опубликовала в "Инстаграм", она на английском языке назвала себя шикарной дикаркой.

Поклонники жены рэпера Потапа обратили внимание на красивую фигуру знаменитости и начали всячески расхваливать девушку. Однако без критики, как и всегда, не обошлось. Некоторые пользователи осуждают Настю Каменских за то, что она поет и пишет посты в социальных сетях не на украинском языке.

Ранее артистке досталось за песни на русском, а теперь за фразу на английском.

"Ты украинка? Пиши на украинском, хватит выпендриваться", "а украинский язык отменили в Украине?", "Богиня", "Самая крутая", "Сексуальная такая", "Красавица", – высказались пользователи.

Ранее "Утро.ру" показало фото изменившейся Каменских в лифчике с цепями.