Украинская артистка снялась в модном образе

Настя Каменских снова устроила домашнюю фотосессию в условиях карантина. Певица крутилась перед камерой в розовой майке с глубоким вырезом на спине и обтягивающих кожаных штанах с цепочками.

Сначала жена рэпера Потапа позировала, повернувшись к камере спиной, а затем продемонстрировала тело спереди. Фото Каменских опубликовала в социальной сети, пояснив, что "девушки просто хотят веселиться".

Подписчикам артистки ее фото пришлось по душе. В "Инстаграм" Насти Каменских они написали, что знаменитость, как всегда, выглядит прекрасно, но первый снимок, где артистка позирует спиной, им понравился больше.

"Так ты похожа на мулатку, все-таки", "Красивая", "Бомба", "Красивая певица, на которую всегда приятно смотреть", "Красивая и очень позитивная, веселая, заряжает хорошей энергией", – прокомментировали фанаты.

На самоизоляции певица не раз радовала пользователей "Инстаграм" эффектными снимками. Также артистка не забывает и о работе – она написала дома песню "Воспоминания" и смонтировала клип на нее из домашних видео с Потапом.

Ранее "Утро.ру" показывало фото Насти Каменских в лифчике с цепями.