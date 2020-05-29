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Настя Каменских взбудоражила поклонников новой фотографией – знаменитость надела на себя множество украшений и белый наряд с большим вырезом, из-за которого ее зона декольте оказалось на виду. Снимок украинская звезда опубликовала в социальных сетях, где подписчики обратили внимание еще и на белоснежную улыбку брюнетки.
"И не забывай улыбаться", – написала знаменитость на испанском языке.
Жену рэпера Потапа в "Инстаграм" назвали роскошной женщиной и забросали множеством комплиментов, касающихся внешности.
"Очень искренняя у вас улыбка Анастасия", "Анастейша , ты шикарная женщина", "Волшебная", "Шикарные формы", – пишут Каменских в интернете.
Настя Каменских покоряет поклонников не только эффектной внешностью, но и своим творчеством. Например, знаменитость поет на испанском языке, ее хит Elefante посмотрели более 66 млн. раз.
На самоизоляции артистка также не забывает о работе. Она написала песню "Воспоминания" и сделал на нее клип из фотографии и домашних видео с участием Потапа.
Ранее "Утро.ру" показало фото Насти Каменских в лифчике с цепями.
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