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Каменских засветила внушительное декольте на фото

Каменских засветила внушительное декольте на фото
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Жена рэпера Потапа снялась в стильном образе

Настя Каменских взбудоражила поклонников новой фотографией – знаменитость надела на себя множество украшений и белый наряд с большим вырезом, из-за которого ее зона декольте оказалось на виду. Снимок украинская звезда опубликовала в социальных сетях, где подписчики обратили внимание еще и на белоснежную улыбку брюнетки.

"И не забывай улыбаться", – написала знаменитость на испанском языке.

Жену рэпера Потапа в "Инстаграм" назвали роскошной женщиной и забросали множеством комплиментов, касающихся внешности.

"Очень искренняя у вас улыбка Анастасия", "Анастейша , ты шикарная женщина", "Волшебная", "Шикарные формы", – пишут Каменских в интернете.

Настя Каменских покоряет поклонников не только эффектной внешностью, но и своим творчеством. Например, знаменитость поет на испанском языке, ее хит Elefante посмотрели более 66 млн. раз.

На самоизоляции артистка также не забывает о работе. Она написала песню "Воспоминания" и сделал на нее клип из фотографии и домашних видео с участием Потапа.

Ранее "Утро.ру" показало фото Насти Каменских в лифчике с цепями. 

Дарья ПЕТРОВА

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