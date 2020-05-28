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Каменских в лифчике с цепями показала изменившееся тело

Каменских в лифчике с цепями показала изменившееся тело
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Жена рэпера Потапа позировала перед камерой в откровенном наряде

Настя Каменских устроила домашнюю фотосессию в стильном образе. Украинская певица надела на себя объемные брюки и лифчик с изображением цепей. В таком наряде жена рэпера Потапа сняла себя на камеру и выложила в социальной сети, где пользователи сразу заметили, что знаменитость похудела.

Всего за один час фото артистки в "Инстаграм" оценили около 50 тысяч человек, которые написали ей множество комплиментов. Певица считается одной из самых красивых и ярких звезд СНГ. Пользователи также не могли не заметить, что тело артистки изменилось – теперь она кажется им очень худой.

"Шикарная! С Потапом идеальная пара!", "Настенька, вы очень похудели!", "Настя, остановись худеть! Ты, конечно, прекрасна, но, блин, Настя, ты становишься похожа на всех", "Какая же красавица", "Просто огонь", – отреагировали на снимок звезды в интернете.

"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир, только, когда полюбит самого себя", – написала под фото исполнительница хита "Elefante".

Настя Каменских привлекает поклонников не только за счет эффектной внешности, но и из-за запоминающихся песен. Например, хит артистки Elefante недавно установил новый рекорд – за семь месяцев его посмотрели более 66 млн раз.

Ранее Настя Каменских снялась в откровенной вышиванке. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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