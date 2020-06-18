Каменских в ультракоротких шортах назвала себя дикой кошкой

Каменских в ультракоротких шортах назвала себя дикой кошкой
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Жена рэпера Потапа показала загорелые ноги

Настя Каменских не перестает удивлять поклонников домашними фотосессиями. На этот раз артистка примерила футболку с изображением леопарда и свободные крошечные шорты, напоминающие трусы.

Фото знаменитость опубликовала в социальной сети и написала, что сегодня у нее "настроение: дикая кошка".

Фанаты снимки артистки оценили и написали, что игривый образ тигрицы ей очень подходит.

"Все фотки крутые", "Игривые", "Дерзкая красотка", "Тигрица", "Дикая кошечка", "Шорты просто космос", "Шорты бомба", "Отпадно выглядишь", – отметили они в "Инстаграм" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Также поклонники заметили, что за последнее время звезда похудела и теперь чаще демонстрирует свое тело на фотографиях. Недавно жена Потапа снялась в топе с большим декольте, а до этого покрутилась в кожаных штанах.

Если внешность Каменских поклонники всячески расхваливают, то ее песни и посты в социальных сетях критикуют. Кому-то не нравятся слова песни "Elefante", а некоторые упрекают звезду в использовании английского и русского языков. По мнению пользователей, жене Потапа стоит чаще говорить и писать на украинском языке.

Настя Каменских на критику подписчиков в соцсетях никак не реагирует, но изредка пишет посты на родном языке. Например, в день вышиванки она опубликовала фото в национальном наряде и обратилась к соотечественникам. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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