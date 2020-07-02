Фанатов вдохновило мужественное фото певца

Любимец публики удивил поклонников новым снимком. Одетый в строгий костюм и заметно возмужавший Прохор Шаляпин вдохновил аудиторию на интересные предложения, среди которых был и совет податься в политику.

Один из подписчиков посчитал, что певцу нужно "продвигаться на пост президента". Якобы за него проголосуют все женщины России и "прикажут это сделать" своим мужьям. Сам артист в подписи под фото дал понять, что для него значит карьера.

Он использовал цитату из детектива писателя Агаты Кристи, чем указал, что все сильные мужчины "не нуждаются в женщинах". Автор сравнил представительниц прекрасного пола с плющом, стесняющим движения сильного пола.

"Настоящий мужчина не зависит от женщины. Карьера – нет ничего лучшего, нет ничего дающего наиболее полного удовлетворения настоящему мужчине", – заключил свою публикацию певец.

К слову, некоторых поклонников Шаляпина эти слова заставили поволноваться. Они стали спрашивать у певца, что случилось. Другие, наоборот, отметили, что он их "поразил". Такие адресовали кумиру комплименты.

Прохор Шаляпин любит выкладывать в своем профиле разнообразные посты. Например, недавно артист похвастался своим "родством" с Елизаветой II. Такой юмор фанаты артиста поддержали.