Надел борик: Соколов из "Уральских пельменей" снялся в необычном наряде

Надел борик: Соколов из "Уральских пельменей" снялся в необычном наряде
Дмитрий Соколов. Фото: instagram.com/dk_sokolove/
Юморист и его молодая жена снялись в национальных костюмах

Участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов поделился забавным семейным фото. Артист и его жена Ксения Ли сфотографировались в казахских головных уборах. Снимок юморист опубликовал в "Инстаграм".

В кадре супруги позируют в традиционных национальных шапках. Соколов надел синий бархатный борик с вышивкой, а его жена – желтый головной убор, украшенный бисером. С родителями также снялась их младшая дочь София, которой недавно исполнилось три года.

"Все мы немного Соня, когда родители дуркуют", – подписал семейный кадр Соколов. Так юморист обратил внимание на хмурое лицо девочки по сравнению с ним и женой.

"Разве дуркуете? Я думал это у вас повседневная домашняя одежда", "Шапки красивые", "Соня обиделась, что у нее нет такой красивой шапочки!" – оценили наряд комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Дмитрий Соколов и Ксения Ли поженились в 2011 году. У супругов трое детей – Мария, Иван и София. Супруга младше юмориста на 23 года. Она, как и сам артист, играла в КВН.

Ранее Дмитрий Соколов раскритиковал Ксению Собчак после скандала в монастыре.

Карина СИРАЗОВА

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