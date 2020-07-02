Выпивший Басков повалил Федункив на лавочку

Выпивший Басков повалил Федункив на лавочку
Николай Басков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Золотой голос России страстно поцеловал актрису

Николай Басков и Марина Федункив устроили романтическое свидание на лавочке. Звезды выпили на брудершафт, после чего певец повалил актрису во время поцелуя на скамейку. Звезда Comedy Woman поделилась роликом в соцсетях.

Неожиданное видео с участием Баскова оказалось отрывком из клипа на новую песню Федункив. Так актриса решила заинтриговать поклонников за несколько дней до премьеры.

В ролике золотой голос России предстал в необычном образе – певец надел бирюзовую футболку, шорты и носки с сандалиями. Страстный поцелуй звезд также был снят в комической манере: певец сначала ухватил юмористку руками за лицо, а после они вместе упали на лавочку.

"А я горячий парень", – написал в комментариях под видео Басков. Поклонники звезд были шокированы таким роликом. Некоторые признались, что хотели бы оказаться на месте Федункив:

"Я в свое время, готова была душу продать... за его поцелуй", "Только Марина шутит, а Коля-Николай-серьезно!", "Это лучшее , что когда то делал Николай Викторович", "Когда свадьба?" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее в сети появилось видео, на котором Басков и Федункив свалились на землю во время съемок клипа.

Карина СИРАЗОВА

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