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Марина Федункив решила снять новый музыкальный клип на свою песню, пригласив для участия в съемке Николая Баскова. По сюжету, он должен был исполнить роль кавалера артистки, однако во время одной сцены ситуация вышла из-под контроля.
Певец и актриса сцепились локтями, отыгрывая участие в спортивной викторине. В какой-то момент они не смогли сохранить равновесие и рухнули вместе на землю. Басков едва не задел Федункив ногой, но неприятности удалось избежать.
Во время падения актриса повредила локоть на руке, но травмы оказались незначительными, сообщает сайт "Комсомольская правда". У Николая Баскова никаких травм обнаружено не было, звезды продолжили съемки музыкальной композиции дальше.
Сообщается, что в новом музыкальном клипе Марины Федункив примут участие Тарзан, Наташа Королева, Николай Цискаридзе.
Сейчас Николай Басков поражает поклонников своим внешним видом: артисту удалось похудеть на 16 килограммов. На такое преображение, согласно данным анонимных источников, артист потратил почти 1 млн рублей.
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