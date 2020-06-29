Инцидент произошел на съемочной площадке

Марина Федункив решила снять новый музыкальный клип на свою песню, пригласив для участия в съемке Николая Баскова. По сюжету, он должен был исполнить роль кавалера артистки, однако во время одной сцены ситуация вышла из-под контроля.

Певец и актриса сцепились локтями, отыгрывая участие в спортивной викторине. В какой-то момент они не смогли сохранить равновесие и рухнули вместе на землю. Басков едва не задел Федункив ногой, но неприятности удалось избежать.

Во время падения актриса повредила локоть на руке, но травмы оказались незначительными, сообщает сайт "Комсомольская правда". У Николая Баскова никаких травм обнаружено не было, звезды продолжили съемки музыкальной композиции дальше.

Сообщается, что в новом музыкальном клипе Марины Федункив примут участие Тарзан, Наташа Королева, Николай Цискаридзе.

Сейчас Николай Басков поражает поклонников своим внешним видом: артисту удалось похудеть на 16 килограммов. На такое преображение, согласно данным анонимных источников, артист потратил почти 1 млн рублей.