Есть травмы: Басков рухнул на землю с известной актрисой на глазах у толпы

Есть травмы: Басков рухнул на землю с известной актрисой на глазах у толпы
Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инцидент произошел на съемочной площадке

Марина Федункив решила снять новый музыкальный клип на свою песню, пригласив для участия в съемке Николая Баскова. По сюжету, он должен был исполнить роль кавалера артистки, однако во время одной сцены ситуация вышла из-под контроля. 

Певец и актриса сцепились локтями, отыгрывая участие в спортивной викторине. В какой-то момент они не смогли сохранить равновесие и рухнули вместе на землю. Басков едва не задел Федункив ногой, но неприятности удалось избежать. 

Во время падения актриса повредила локоть на руке, но травмы оказались незначительными, сообщает сайт "Комсомольская правда". У Николая Баскова никаких травм обнаружено не было, звезды продолжили съемки музыкальной композиции дальше. 

Сообщается, что в новом музыкальном клипе Марины Федункив примут участие Тарзан, Наташа Королева, Николай Цискаридзе. 

Сейчас Николай Басков поражает поклонников своим внешним видом: артисту удалось похудеть на 16 килограммов. На такое преображение, согласно данным анонимных источников, артист потратил почти 1 млн рублей. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бармалей
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Не считая руки - на какой части тела еще есть локоть ???
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