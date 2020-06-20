СМИ: исхудавший Басков потратил на лечение около миллиона рублей

СМИ: исхудавший Басков потратил на лечение около миллиона рублей
Николай Басков. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец 21 день сидел на специальном голодании в VIP-клинике

Певец показался поклонникам в соцсетях после карантина. На опубликованном фотоколлаже видно, что Басков серьезно схуднул. Николай потерял 16 килограммов. Как стало известно позже, добиться таких ошеломительных результатов ему помогли в зарубежной премиум клинике.

Своим снимком "до" и "после" карантина Николай Басков поделился в "Инстаграм". На свежем фото певец выглядит просто потрясающе. Точеные черты лица, свежей цвет, кожа идеально ровная и подтянутая.

Прийти к такому результату, утверждают анонимные источники, ему помогли в VIP-клинике в Карелии, где он провел три недели. Там он находился на лечебном голодании, проходил оздоровительные процедуры, придерживался специального питьевого режима. Помимо этого, Николай Басков посещал ксеноновую терапию, хиромассаж и антистрессовые практики, пишет телеграм-канал "Курятник".

Уточняется, что известный певец еще сделал себе нитевой лифтинг и вколол филлеры. Также, по сообщению канала, все это время Николай Басков жил в роскошном четырехместном номере с сауной, террасой и собственной прислугой. За все свое "обновление" артист отдал без малого 987 тысяч рублей.

К слову, ранее поклонники Баскова были очень обеспокоены его изменениями во внешности. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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