Необычный вид артиста обеспокоил россиян

Николай Басков за время карантина заметно похудел. К такому выводу пришли в Сети после того, как певец опубликовал новую фотографию в "Инстаграм". Подписчики артиста обеспокоились его внешним видом.

Золотой голос России поделился портретным снимком. Басков сфотографировал себя в машине. В кадре певец предстал в красной кепке и джинсовке с нашивками. В описании к посту он пожаловался, что очень хочет уехать на море.

В комментариях обратили внимание на внешность Николая. "На себя не похож", "Коля похудел совсем", "Что у Вас такой вид испуганный?" – отметили подписчики. Некоторые даже решили, что такие изменения во внешности – всего лишь фотошоп.

Поклонники и коллеги звезды заметили, что Басков сбросил несколько килограммов. Но, по их мнению, изменения артисту пошли на пользу – так он стал выглядеть моложе. "Николай вы похудели похорошели", – написали под снимком (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Николай Басков взбудоражил публику архивным снимком, после которого заговорили о пластических операциях арстиста.